تعليم الإسكندرية يستعد للعام الدراسي الجديد

عقد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية اجتماعًـا موسعًـا اليوم الاثنين في إطار استعدادات تعليم الإسكندرية للعام الدراسي الجديد 2019 - 2020 .



وخلال الاجتماع تم التأكيد على ان الاستعدادات تنقسم لعدة محاور منها ما يخص شئون المعلمين والطلاب ومنها ما يخص دمج التكنولوجيا بالتعليم ومنها ما يخص المبنى المدرسي ومنها ما يخص إجراءات ضبط العملية التعليمية ، وتم التشديد على ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة للمعلم والمتعلم والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالمدارس قبل بداية العام الدراسي من ناحية وجود علم الجمهورية وعلم المحافظة في مكان واضح .



كما تم التشديد كذلك على تفعيل غرف مصادر التعلم للطلاب المدمجين داخل المدارس الحكومية ، وعمل ممشى خاص لذوي الاحتياجات الخاصة ، وضرورة وجود فصول لذوي الاحتياجات الخاصة بالدور الأرضي حرصا على سلامتهم .



وتم التأكيد على أنه ستنطلق قوافل المتابعة من المديرية والإدارات التعليمية لرصد واقع استعدادات المدارس ، والتأكيد على جاهزيتها للدراسة .



وصدرت تعليمات توصي بسرعة إعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام وخصوصا لمعلمي الصف الأول الابتدائي ليتسنى لهم استكمال تدريباتهم قبل بدء الدراسة والالتزام بالكتاب الدوري رقم 7 الوارد في يوليو 2019 وكافة التعليمات الواردة من الوزارة .



وتمت الاشارة إلى حظر استخدام أية مقررات دراسية أو كتب بخلاف الصادرة من الوزارة ، وتفعيل بنك المعرفة المصري وضرورة التنسيق التام لإعادة توزيع المعلمين داخل الإدارات من ناحية ، وفيما بين الإدارات من ناحية أخرى لسد العجز في جميع التخصصات ، وضرورة تكاتف الجميع للاستعداد للدراسة بما يعود بتحقيق المصلحة العامة لأبنائنا الطلاب .



كما تم التشديد على حظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف التعليمات بشكل فوري وحظر دخول مندوبي المبيعات وخصوصا مندوبي مبيعات الكتب الخارجية وحظر استخدام أسوار المدارس في الإعلانات وعدم إلزام ولي الأمر بشراء الزي المدرسي من أماكن بعينها بل وعدم تغيير الزي حرصا على رفع المعاناة عن كاهل ولي الأمر وحظر التدخين نهائيا داخل المنشآت التعليمية .