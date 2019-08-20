ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز تدريب الأقصر يعلن عن دورات تدريبية بدولة الكويت للموظفين

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:27 ص
صدى البلد
شمس يونس
أعلنت نعمة حجاج حساني، مدير إدارة التدريب بديوان عام محافظة الأقصر، أمس الاثنين، عقد عدد من الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت للعام المالي 2019/2020، وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني www.arab-api.org.

وأوضحت حساني، أن الجهات المستهدفة من التدريب هي كل الفئات العاملة في مختلف المستويات والمجالات الوظيفية بالمؤسسات والأجهزة الحكومية .

وتتضمن شروط الترشيح، أن يكون المرشح حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات العلاقة بموضوع البرنامج التدريبي، وأن يتناسب موضوع البرنامج التدريبي مع طبيعة عمل المرشح ومهامه الوظيفية واحتياجاته التدريبية.

وأضافت مدير إدارة التدريب، أن إجراءات التسجيل تتضمن أن يكون الترشيح بكتاب رسمي معتمد من جهة العمل الحكومية مرفقا باستمارة الترشيح المرفقة، ويقوم المرشح بتعبئة استمارة الترشيح المرفقة في الكتيب، على أن تعتمد من رئيس الجهة التي يعمل بها بالنسبة للجهات الحكومية، ولن يعتد بأي استمارة غير مستوفاة بالبيانات المطلوبة.

وللمرشحين من خارج دولة الكويت، يتطلب إرسال صورة من جواز سفر المرشح على أن يكون صالحا لمدة لا تقل عن 6 أشهر وصورة من آخر مؤهل علمي حصل عليه.

ويخطر المعهد العربي للتخطيط الجهة المرشحة بنتيجة الاختبار قبل بدء البرنامج المعنى بفترة زمنية مناسبة، ويتولى المعهد استصدار تأشيرات الدخول وحجز تذاكر السفر لمن يتم قبولهم في الأنشطة التدريبية.

ترشيحاتنا

اخبار النادي الاهلي .. شريف عبد المنعم يفتح النار على وليد أزارو.. ورقصة الوداع لـ لاسارتي

بعد تصريحات محمد صلاح .. أحمد موسى يهاجم اتحاد الكرة: الدولة مش هتسيب حقها

شاهد.. إطلالة راندا البحيري الجريئة بتوقيع مصممة الأزياء مى علام

شوف الكرش بيعمل ايه .. جمال شعبان : أمراض بالجملة تصيبك بمجرد ظهوره

مصطفي محمد في المقدمة.. تشكيل الزمالك قبل ودية جينيس

كن أمينا مع نفسك .. رسالة صادمة من محمد صلاح لـ خليفة هاني ابو ريدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها

بمكياج ناعم .. درة بإطلالة ملائكية من مسلسل بلا دليل