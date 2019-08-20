مركز تدريب الأقصر يعلن عن دورات تدريبية بدولة الكويت للموظفين

أعلنت نعمة حجاج حساني، مدير إدارة التدريب بديوان عام محافظة الأقصر، أمس الاثنين، عقد عدد من الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت للعام المالي 2019/2020، وتقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني www.arab-api.org.





وأوضحت حساني، أن الجهات المستهدفة من التدريب هي كل الفئات العاملة في مختلف المستويات والمجالات الوظيفية بالمؤسسات والأجهزة الحكومية .





وتتضمن شروط الترشيح، أن يكون المرشح حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات العلاقة بموضوع البرنامج التدريبي، وأن يتناسب موضوع البرنامج التدريبي مع طبيعة عمل المرشح ومهامه الوظيفية واحتياجاته التدريبية.





وأضافت مدير إدارة التدريب، أن إجراءات التسجيل تتضمن أن يكون الترشيح بكتاب رسمي معتمد من جهة العمل الحكومية مرفقا باستمارة الترشيح المرفقة، ويقوم المرشح بتعبئة استمارة الترشيح المرفقة في الكتيب، على أن تعتمد من رئيس الجهة التي يعمل بها بالنسبة للجهات الحكومية، ولن يعتد بأي استمارة غير مستوفاة بالبيانات المطلوبة.





وللمرشحين من خارج دولة الكويت، يتطلب إرسال صورة من جواز سفر المرشح على أن يكون صالحا لمدة لا تقل عن 6 أشهر وصورة من آخر مؤهل علمي حصل عليه.



