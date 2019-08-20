جمعية رجال الأعمال: تعاون مع الجانب الصيني لدعم مشروعات البنية التحتية

قال المهندس علي عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد زخما استثماريا خصوصا من قبل الشركات الصينية العاملة بمصر والبالغ عددها حاليا 1200 شركة.





أشار في تصريحات له، أن ذلك الاقبال يؤكد عمق العلاقات والتعاون الاقتصادي في المشروعات القومية بين البلدين، موضحا أن الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية تقوم حاليا بتنفيذ أعلى برج في افريقيا.





أوضح أن هناك اهتماما من جانب الصين للمشاركة في مشروعات البنية التحتية، وهو ما يعزز من دخول مزيد من الاستثمارات الصينية لمصر خلال الفترة المقبلة.



