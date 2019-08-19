المحافظين يبدأ ورش رفع قدرات المحاميات في قضايا العنف ضد المرأة.. الأربعاء

تبدأ لجنة المرأه بحزب المحافظين، الأربعاء، ورشة عمل التى تنظمهعا لرفع قدرات المحامين والمحاميات فى الدفاع عن قضايا العنف ضد المرأه، والتى تقام علي مدار 4 أيام، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بميدان طلعت حرب.



وقالت داليا فكري، رئيس لجنة المرأة، إن الورشة تستهدف رفع كفاءة المحامين والمحاميات في قضايا العنف ضد المرأة، وبالأخص جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وما يتبعها من أضرار وأسبابها وانماطها .



وأضافت "فكري"، أن الورشة ستقوم بشرح جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في القانون المصري والدولي، وكيفية المقاضاة في مثل هذه الحالات، ومدي تأثير ذلك العنف نفسيًا علي المرأة.



وتابعت، أن قضية ختان الأناث التي أصبحت جريمة مصرية تمارس وفقًا لعادات غير صحيحة لا أساس لها من الصحة وفقًا للشريعة الإسلامية، وما ينتج عنها من أضرار في الحياة الأسرية لاحقًا، وما هي الرؤية الشرعية الصحيحة من وجهة نظر علماء الشريعة والدين.



يحاضر في الورشة الدكتورة نورا سلامة، عضو المجلس الدولي للسكان، وغادة الرميلي، وكيل لجنة المرأة، والخبيرة النفسية، والشيخ محمود عبده، والمحامية الحقوقية هبة عادل، ورضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، والمحامى مصطفى محمود، ومدرب متخصص بمؤسسة نظرة.