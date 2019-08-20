هارفارد: مصر مؤهلة لتصبح أسرع الاقتصاديات نموا بحلول 2027

توقعت مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، أن يسجل معدل النمو الاقتصادي المصري بحلول العام 2027 نحو 6.8% ليصل ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم.



ذكر تقرير صادر عن المؤسسة حول مؤشر "التركيبة الاقتصادية"، أنه من المتوقع أن تحقق كلا من الصين وفيتنام معدل نمو 6% وهو ما يعكس مدي التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة.



أشار إلى أن يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نموا، وفق تلك التوقعات ليس لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمي، أو المنطقة الجغرافية أو الدين، أو أي مقياس لجودة المؤسسات.



أوضح أن كل دولة تمتلك قدرا أكثر تطورا من المعرفة المتخصصة، أكثر مما هو متوقع، أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو، موضحا أن مصر أًصبحت مؤهلة للاستفادة مستقبلا من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.