مشعشع : مدارس الأونروا تفتح أبوابها لأكثر من نصف مليون طالب فلسطيني

أعلن الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سامي مشعشع أن أكثر من 525 ألف طالب وطالبة سيتوجهون لمقاعد الدراسة خلال الأيام القليلة القادمة في 711 مدرسة في مناطق عمليات اونروا في سوريا والأردن وغزة ولبنان والضفة الغربية ، وكذلك في شرقي القدس ، مؤكدًا أن كافة التحضيرات للعام الدراسي في مدارس الأونروا تم انجازها بالرغم من التحديات الوجودية والمالية الخطيرة التي واجهتها وتواجهها الوكالة.



وقال مشعشع - في تصريح اليوم - إن الأونروا كانت قد عملت خلال العطلة المدرسية على تنفيذ عمليات صيانة واسعة لمدارسها استعدادا للعام الدراسي ، وفى خضم فترة اتسمت باشتداد الهجمة على الوكالة ودورها وخدماتها الإنسانية لأكثر من خمسة مليون ونصف المليون لاجىء فلسطيني مسجلين لديها ، وفي الوقت الذي أنجزت فيه الأونروا صيانة العديد من منشآتها ، إلا أنها ما زالت تواجه عجزا ماليا يصل إلى ١٥٠ مليون دولار من إجمالي ميزانيتها البالغة بليون و ٢٠٠ مليون دولار أمريكي لهذا العام.



وأشار الى أنه يجري العمل على مسار اخر وهو الاستحقاق الذي يتعلق بتجديد ولاية الوكالة في سبتمبر القادم لـثلاث سنوات ، حيث ستلتقي الدول الأعضاء فى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة آليات دعم الأونروا ومناقشة والتصويت على تجديد تفويض وولاية الأونروا.



وحول تداول وسائل اعلام مختلفة اخبار عن قضايا فساد تطال بعض من الشخصيات القيادية في الأونروا بطريقة قد تتضمن الاساءة الشخصية ، قال مشعشع " إن هذا يعد أمرا مرفوضا ، وحتى اللحظة فان نتائج هذه التحقيقات لم تصدر بعد مع التزام الوكالة بأية توصيات تتطلبها نتائج التحقيقات حال صدورها".