سوهاج يهزم الرجاء وديا بمعسكر الإسكندرية استعدادا للممتاز ب

حقق فريق سوهاج الفوز في ثانى ودياته بمعسكر الإسكندرية علي فريق الرجاء بثلاثية نظيفة، ضمن الاستعدادات التي يخوضها فريق سوهاج للموسم الجديد من دورى القسم الثانى .



سجل أهداف اللقاء منتصر خليفه ، وعادل رجب ، ومعاذ زياده، بعد مباراة مثيرة وحماسية بين الطرفين .



يذكر أن فريق سوهاج بقيادة أبوالعينين شحاتة دخل معسكرا مغلقا بملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية، حتى الخامس من سبتمبر المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من فترة إعداد الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى .



وقال شحاتة المدير الفنى للفريق في تصريحات "لصدى البلد " إنه دخل المعسكر بالإسكندرية بعد انتهاء المعسكر القصير بالقاهرة الذي استغرق 72 ساعة لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بعد العودة من إجازة عيد الأضحى، والذي تخلله اللقاء الودي مع فريق البلاستيك.



وأضاف أنه سيخوض 12 مباراة ودية للوقوف على مدى جاهزية الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد بدورى القسم الثانى، والتأكد من مستوى وإمكانيات لاعبي الفريق.