جمارك نويبع تحبط محاولة تهريب فلاتر مياه ومستحضرات تجميل

أحبطت الإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة عصام عبدالقادر بالتعاون مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي بنويبع محاولة تهريب كمية من فلاتر المياه ومستحضرات التجميل.



وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك ، في تصريح اليوم ، إنه بناء على إخبارية مقدمة من المكافحة باعتزام راكب مصري تهريب كمية من البضائع المتنوعة محملة على سيارة قادمة من السعودية عن طريق الأردن بها أمتعة شخصية، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة.



وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 19 ألف فلتر مرشد للمياه، و2320 جلبة من النيكل و8 ماكينات حلاقة وعدد من الهواتف المحمولة والتابلت وكمية من مستحضرات التجميل، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بلغت 840 ألفا و620 جنيها.