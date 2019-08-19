محكمة في جواتيمالا تبرئ نجل وشقيق الرئيس موراليس من تهم الفساد المالي

برّأت محكمة في جواتيمالا ، اليوم الاثنين ، أخًا وابنًا للرئيس جيمي موراليس كانا متهمين بقضايا فساد مالي.



وأوضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن صامويل موراليس ، شقيق رئيس جواتيمالا والمستشار السياسي، كان يواجه تهمًا بالاحتيال وغسيل الأموال، بينما اتُهِم خوسيه مانويل موراليس، نجل الرئيس موراليس، بالاحتيال المالي.



وكان قد أُعلن في عام 2017 أن كلًا من نجل رئيس جواتيمالا وشقيقه سيخضعان للمحاكمة للاشتباه في تورطهما بعمليات شراء مخالفة في عام 2013 بطريقة مثلت احتيالًا على الدولة، وذلك بعد أن تم اعتقالهما في يناير من العام نفسه.