ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شريف سمير يكشف سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:45 م
شريف سمير
شريف سمير
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي شريف سمير، إن هناك محاولات لاتفاق آخر من البرلمان البريطاني لتعديل مسار البريكست، مضيفا:" في حال فوز حزب العمال وتأخر موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون هناك تعديل وعزوف عن فكرة الخروج واستمرار بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي".

وأضاف شريف سمير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، أن السيناريو الأقرب هو الاستقرار على فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء البريطاني يراهن على وجود صفقة بين بريطانيا وكل من فرنسا وألمانيا بأن يكون هناك بدائل عن الاعتماد على الاتحاد الأوروبي".

وتابع :" سيكون هناك المزيد من التعقيد والعناد بين الطرفين وسيؤدي إلى طريق مسدود، وحدوث تكرار سلسلة الاستفتاءات أثناء رئاسة تريزا ماي".

وأكمل شريف سمير:" في حالة حجب الثقة من البرلمان لرئيس الوزراء سيكون هناك لجوء لانتخابات مبكرة وصعود المعارضة إلى سدة الحكم في بريطانيا، لكن جونسون يراهن على الوقت وأن يكون هناك تباطؤ في أي إجراءات البرلمان ومجلس العموم البريطاني، وسيكون هناك سجال ومشاحنات سياسية بين الطرفين تعتمد على النفس الطويل".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موسكو تأمل في إبرام اتفاق تجاري جديد مع لندن بعد "بريكست"

رئيس وزراء بريطانيا يواجه أولى أزماته.. نواب يدعون البرلمان لانعقاد دائم بسبب بريكست.. مخاوف من كارثة اقتصادية حال الخروج دون اتفاق.. وجونسون في مهمة صعبة للضغط على الأوروبيين

ترشيحاتنا

رانيا يوسف تنشر فيديو لها مع بناتها .. شاهد

شوبير يكذب محمد صلاح : قاد الدفاع عن عمرو وردة

بعد تكريمه .. نكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان توفيق عبد الحميد

علاج وجع الثدى بعد الفطام .. 11 حيلة تخلصك من الألم نهائيا

مهددة بالعمى.. طفلة تولد بـ 24 إصبعا في حالة نادرة .. صور

كن أمينا مع نفسك .. رسالة صادمة من محمد صلاح لـ خليفة هاني ابو ريدة

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

هذا الشيء يسبب السرطان .. احمد موسى يحذر المصريين ويطالبهم باجتنابه

أبرزهم مدرب حسين الشحات فى الإمارات.. 6 مدربين أجانب على رادار الاهلى

بعد تكريمه .. نكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان توفيق عبد الحميد

بعد تصريحاته لـ cnn .. شريف مدكور يهاجم محمد صلاح بعنف

غير مقبول.. شوبير يرد على تصريحات محمد صلاح حول معسكر منتخب مصر فى أمم إفريقيا 2019

تعالى شوف خير بلدنا.. مزارعو قلين يستوقفون موكب محافظ كفر الشيخ.. صور

اخبار النادي الاهلي .. شريف عبد المنعم يفتح النار على وليد أزارو.. ورقصة الوداع لـ لاسارتي

شوبير يكذب محمد صلاح : قاد الدفاع عن عمرو وردة

لاعب الأهلي السابق: جهاد جريشة يقود اللقاءات بأداء عالمي ولاسارتى مدرب قوى

بعد سحب 31.5 مليار جنيه.. فرج عامر: العيد كشف ازدهار حالة المصريين الاقتصادية

موجز السوشيال ميديا ..اعتزال إليسا الغناء.. لفظ خارج من أيمن بهجت قمر .. فنان مصري يهاجم اتحاد كرة اليد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها

بمكياج ناعم .. درة بإطلالة ملائكية من مسلسل بلا دليل