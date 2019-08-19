شريف سمير يكشف سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. فيديو

قال الكاتب الصحفي شريف سمير، إن هناك محاولات لاتفاق آخر من البرلمان البريطاني لتعديل مسار البريكست، مضيفا:" في حال فوز حزب العمال وتأخر موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون هناك تعديل وعزوف عن فكرة الخروج واستمرار بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي".



وأضاف شريف سمير في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، أن السيناريو الأقرب هو الاستقرار على فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء البريطاني يراهن على وجود صفقة بين بريطانيا وكل من فرنسا وألمانيا بأن يكون هناك بدائل عن الاعتماد على الاتحاد الأوروبي".



وتابع :" سيكون هناك المزيد من التعقيد والعناد بين الطرفين وسيؤدي إلى طريق مسدود، وحدوث تكرار سلسلة الاستفتاءات أثناء رئاسة تريزا ماي".



وأكمل شريف سمير:" في حالة حجب الثقة من البرلمان لرئيس الوزراء سيكون هناك لجوء لانتخابات مبكرة وصعود المعارضة إلى سدة الحكم في بريطانيا، لكن جونسون يراهن على الوقت وأن يكون هناك تباطؤ في أي إجراءات البرلمان ومجلس العموم البريطاني، وسيكون هناك سجال ومشاحنات سياسية بين الطرفين تعتمد على النفس الطويل".

