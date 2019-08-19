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اقتصاد

الحكومة تتحمل 1.7 مليار جنيه لإحلال 45 ألف سيارة تاكسي في 10 سنوات

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:06 م
تاكسي
تاكسي
محمد يحيي
تحملت الخزانة العامة للدولة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، مبلغ 1.7 مليار جنيه لإحلال وتجديد نحو 45 ألف سيارة تاكسي قديم.

كشف تقرير حكومي عن الفترة من 2009 حتي 2019 والذي تزامن مع بداية المرحلة الأولي للمشروع وحتي المرحلة الثالثة منه، عن أن تكلفة قيمة مقابل الاعلان علي السيارة بلغت 991 مليون جنيه.

ووصلت قيمة الضريبة علي القيمة المضافة علي تلك المركبات نحو 390 مليون جنيه، أما قيمة الاعفاء الممنوح لأصحاب تلك السيارات وتحملتها خزانة الدولة نحو 39 مليون جنيه.

وبلغت أعباء شيكات التخريد للسيارات القديمة نحو 225 مليون جنيه، بالاضافة للفوائد الناتجة عن تأجيل الأقساط المستحقة علي العملاء خلال الفترة من يناير حتي مارس من عام 2012 إلي نهاية مدة القرض مراعاة للظروف الاقتصادية للمشتركين؛ لنحو 36 مليون جنيه.

وتتعاون نحو 4 بنوك في تمويل مشروع التاكسي الأبيض منذ بداية المشروع في 2009، وهي " ناصر الاجتماعي، مصر، الإسكندرية، الأهلي المصري".

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