علاء السبع: أسعار السيارات ملفتة للنظر مقارنة بسلع أخرى .. فيديو

قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات ان هناك نزولا في مبيعات السيارات ولا يعتبر رقما مؤثرا، مشيرا الى ان هناك هبوطا بشكل عالمي في مبيعات السيارات .



وأضاف السبع فى حواره لبرنامج "هنا العاصمة " أن هناك توترات عالمية في السوق العالمي سيكون له تأثير على سوق السيارات وبالتالى سيؤثر على مصر .



وتابع: أن أسعار السيارات فى الأساس أرقامها كبيرة ولذلك اسعارها ملفتة للنظر وكبيرة مقارنة بسلع أخرى ارتفعت اسعارها ايضا .



واستكمل: هناك ستوك من 2019 للسيارات مشيرا الى انه امر طبيعي للغاية ويعتبر ميزة للعميل .



