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بدء تنفيذ الدورات التدريبية والتثقيفية لأعضاء برلمان الطلائع والشباب بالشرقية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:01 ص
تنفيذ الدورات التدريبية
تنفيذ الدورات التدريبية والتثقيفية لأعضاء برلمان الطلائع
محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بدء تنفيذ الدورات التدريبية والتثقيفية لأعضاء برلمان الطلائع والشباب بالتعاون بين الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ومديرية الشباب والرياضة بالشرقية بمختلف مراكز الشباب بنطاق دائرة المحافظة و ذلك في اطار بدء الدورة البرلمانية الجديدة للطلائع والشباب والذى يُعد نموذج محاكاة لمجلس النواب المصرى

وأوضح المحافظ أن الدورات التدريبية تهدف إلى إعداد وتأهيل النشء والشباب سياسيًا واجتماعيًا وزيادة وعيهم ومشاركتهم فى رسم خريطة البلاد المستقبلية.، وتدريبهم على قواعد الممارســة الديمقراطية والتعبير بحرية عن آرائهم، والمشاركة فى صنع القرار من خلال تنفيذ مناقشات جادة وفعالة للقضـايا المختلفة بأسـلوب علمى سليم.

و أكد وائل الالفى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه تم تنفيذ 18 دورة تدريبية للطلائع والشباب طبقًا للقواعد المنظمة للبرلمان المصرى، وذلك لتعريفهم بماهية البرلمان وأهدافه ووظائفه وأدوات الرقابة البرلمانية وكيفية ادارة الحملات الانتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.

واشار إلي أنه سيتم تنفيذ محاضرات عامة وحلقات نقاشية بمراكز شباب ( القنايات –أبوحماد- ميت حمل- قشا- العزازي- الصنافين القبلية – البلاشون - منيا القمح - المؤانسة - زور أبو الليل - ديرب نجم – الحسنية - السماعنة- الأمل بالعاشر من رمضان ) حتي 2 سبتمبر 2019م ، بحضور أساتذة متخصصين بالعلوم السياسية و شباب من الدورات البرلمانية السابقة.

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