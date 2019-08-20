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الديهي: أين إعلام الإخوان مما يحدث في تركيا.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:25 ص
صدى البلد
محمود محسن
عرض الإعلامي نشأت الديهي، صور لشوارع تركيا ممتلة بالمياه نتيجة تساقط الامطار، معقبًا "إسطنبول غرقت وأردوغان وحزبه غرقوا".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، على فضائية ten أين الخدمات والبنية التحتية اللي في تركي؟.

وتابع مقدم برنامج "بالورقة والقلم" "إين إعلام الإخوان مما حدث بتركيا، وهل سيتحدث وينتقد حمزة زوبع ومحمد ناصر ومعتز مطر عن ذلك مثلما انتقدوا ما حدث في مصر أثناء تساقط الأمطار بالتجمع الخامس".

وأشار مقدم برنامج بالورقة والقلم "أنا لا أشمت أو أفرح لما حدث في تركيا ولكن أوضح رسالة لمن كانوا يتحدثون عن الخدمات".

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