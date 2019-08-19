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انهيار المبيعات كلمة السر.. خليها تصدي: هذه أسباب إلغاء أكبر معرض للسيارات.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:56 م
صدى البلد
أيمن سيد
قال محمد شتا المتحدث الرسمي لحملة خليها تصدي إن تجار السيارات يقدمون معلومات مغلوطة،  مشيرا الي ان معرض اوتو ماك تم الغاؤه بسبب انهيار مبيعات سوق السيارات فى مصر .

وأضاف شتا فى مداخلة هاتفية لبرنامج" هنا العاصمة " ان التقرير الذي يستند عليه المستثمرون صادر عن المصنعين انفسهم ولاتوجد شركة مرسيدس فى هذه التقارير للشفافية.

وتابع ان المبيعات انخفضت 90% مؤكدا ان هناك اعلانات ممولة من جميع شركات السيارات نظرا لتأثر المبيعات فى مصر بشكل كبير. 

وأوضح ان تراجع السوق العالمي فى المبيعات لاعلاقة له بمصر نهائيا لانه سوق مختلف .

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