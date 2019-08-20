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اقتصاد

البترول: حافظنا على معدلات إنتاج الزيت الخام في الفترات الماضية

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 04:00 ص
وزارة البترول
وزارة البترول
مايكل عياد
أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن القطاع البترولي نجح خلال الفترة الماضية في الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى للآبار والحقول القديمة من خلال تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار في المناطق الرئيسية المنتجة للزيت الخام .

وأضاف تقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، أن القطاع قام بذلك من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة وتحسين الأداء وزيادة كفاءة تسهيلات الإنتاج مع العمل على خفض تكلفة الإنتاج .

وأشار تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى أن متوسط الإنتاج من الزيت الخام والمتكثفات يبلغ حاليًا حوالى 630 ألف برميل يوميًا وأنه من المستهدف أن يصل إلى حوالى 690 ألف برميل يوميًا في نهاية العام المالى الحالي .

وأوضح تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه في إطار العمل على زيادة إنتاج البترول تم اختيار بعض المناطق في عدد من القطاعات بمنطقة غرب المتوسط لاحتماليتها البترولية المرتفعة والإسراع في إسنادها للشركات العالمية الكبرى التي تمتلك كوادر وخبرات والتكنولوجيات الحديثة لتحقيق اكتشافات جديدة للبترولخاصة بعد الإنتهاء من عمل المسح السيزمى ثنائى وثلاثى الأبعاد لهذه المناطق البكر .

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