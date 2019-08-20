انتظروا سبتمبر واكتوبر.. خليها تصدي: تخفيضات جديدة فى أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.. فيديو

قال محمد شتا المتحدث الرسمي بإسم حملة "خليها تصدي"، إن مصر لا يوجد فيها صناعة سيارات ولكنها عملية تجميع فقط وهذه الصناعة تعتبر ذات ضرر كبير على مصر .





وأضاف "شتا" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" المطلب الرئيسى أن تكون هناك مصانع لتصنيع وتصدير السيارات وليست مجرد مصانع للتجميع فقط





وتابع أن الانخفاض الموجود حاليا لا يعبر عن الأسعار العادلة مع مواصفات أمان مثل الموجودة فى الخليج وأوروبا.



