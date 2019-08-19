المنيا يخصص 3 أيام أسبوعيا لاختبارات الناشئين الجدد مجانا

قرر مسئولو قطاع الناشئين بنادي المنيا برئاسة الدكتور يحيى كامل، تخصيص 3 أيام أسبوعيا لإجراء اختبارات للناشئين الجدد الراغبين فى الانضمام للقطاع.



واتفق الدكتور يحيي كامل مع باقي معاونية فى الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين على تحديد يوم الأحد أسبوعيا لاختبارات مواليد 2003 بملعب النادي بالمنيا الجديد فى الثالثة عصرا من كل أسبوع، وتجري اختبارات مواليد 99 و2000 و2001 و2002 الأربعاء من كل أسبوع بملعب المنيا الجديدة أيضا، بينما حدد يوم الخميس لإجراء اختبارات مواليد 2004 و2005 وذلك داخل ملعب النادي الخماسي.



وفضل مسؤولي القطاع إتمام تلك الاختبارات للناشئين من داخل المحافظة بدون أى رسوم مالية، وجعلها مجانا لإتاحة الفرصة أمام الجميع للاشتراك فى تلك الاختبارات.