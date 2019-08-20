اليوم.. محاكمة 4 مسؤولين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من المصرية لتجارة الجملة

تنظر اليوم الدائرة 19 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة أولى جلسات محاكمة 4 مسؤولين فى قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين.



و جاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين، ومن الأمناء على الودائع، أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اختلسوا أموالًا وجدت فى حيازتهم بسبب وظيفتهم تبلغ 48 مليون جنيه، والمملوك للشركة.

