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دخلت الأعلى مشاهدة.. هنادى مهنى تتجاوز المليون مشاهدة بسبب منى الشاذلي

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:30 م
هنادى مهنا
هنادى مهنا
أحمد البهى
دخلت حلقة الفنانة هنادى مهنى ووالدها المؤسيقار هانى مهنى ، ضمن الموسم الجديد من برنامج معكم للإعلامية منى الشاذلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير " يوتيوب " ، وحققت الحلقة بعد 4 أيام من طرحها ما يزيد عن مليون مشاهدة.

ومن المقرر أن تستقبل منى الشاذلي مطربة الأوبرا العالمية فرح ديباني، التي حصدت أكثر من جائزة دولية، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير، خلال الحلقة القادمة من البرنامج.

بينما يحل في الفقرة الثالثة الفنان الشاب أحمد مجدي ضيفا للحديث عن مشاركته ضمن إحدى المبادرات للتوعية بضرورة الاستغناء عن البلاستيك، والعمل على المعيشة في بيئة خالية منه.

وكذلك تحدث مجدي عن علاقته بالوالده المخرج مجدي أحمد علي، وعن ورش اليوجا التي حصل عليها في الهند، وكذا عن عشقه للموسيقى وحبه لتجريب آلات من دول مختلفة وقام مجدي بالعزف على عدد من الآت الموسيقية الإفريقية.

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