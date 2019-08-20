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سيارات

شاهد مرسيدس S-Class الجديدة للمرة الأولى بتقنية الـ 3D

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:16 م
مرسيدس S-Class
مرسيدس S-Class
كريم عاطف
قام فنان كوري باسم Nori برسم صور ثلاثية الأبعاد لـ S-Class القادمة، وقد اعتمد الفنان على الصور التجسسية السابقة للسيارة، حيث نرى تشابهًا واضحًا في شكل شبكة التهوية والمصابيح الأمامية، كما أن المصابيح الخلفية تبدو مثلثة ومتصلة بشريط طويل من الكروم.

بينما ستشارك S-Class القادمة في تصميمها مع CLA و CLS، نعلم أن S-Class ستحظى بعدد من المزايا التي لم تتوفر في أي موديل مرسيدس من قبل، مثل تابلت ضخم لنظام المعلومات الترفيهية و أنظمة قيادة ذاتية أكثر تطورًا.

من المتوقع أن تعتمد S-Class الجديدة على مولدات طاقة هجينة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود، لتشمل مساعدة هجينة مخففة لمعظم المحركات بداية من 2 لتر إلى V8 سعة 4 لتر.

كما أن النسخ الهجينة بالقابس ستتمتع بمدى 100 كيلومتر بناء على الطاقة الكهربائية فحسب، كما سنرى نسخ ديزل فقط بالطبع لموديلات AMG ومايباخ.
شاهد مرسيدس S-Class الجديدة للمرة الأولى بتقنية الـ 3D
شاهد مرسيدس S-Class الجديدة للمرة الأولى بتقنية الـ 3D
شاهد مرسيدس S-Class الجديدة للمرة الأولى بتقنية الـ 3D
شاهد مرسيدس S-Class الجديدة للمرة الأولى بتقنية الـ 3D
شاهد مرسيدس S-Class الجديدة للمرة الأولى بتقنية الـ 3D

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