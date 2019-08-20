المدير الفني لشباب اليد: العمل الجماعي سر النجاح

عبر الكابتن طارق محروس، المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة اليد المصري وصاحب برونزية كأس العالم عن سعادته بفوز منتخب الناشئين لكرة اليد ببطولة العالم .



أكد خلال تصريحات تلفزيونية قائلا" إننا عملنا كمنظومة متكاملة وأعضاء الاتحاد وفروا لنا كافة الأجهزة مشيرا الى أنهم استطاعوا النجاح عبر العمل الجماعي".



واضاف أن جهاز الشباب أهلاوي بحت، وجهاز الناشئين زملكاوي بحت، ولكن وقت الاجتماعات كان العمل للوطن فقط دون أي ميول كروية.



واستكمل أن التصعيد كان ممنوعًا فكان لا يمكن أن تصعد لاعب من مرحلة لأخرى، ولكن عندما طلبنا تصعيد لاعبين للبطولة وافقت اللجنة بشكل كبير.