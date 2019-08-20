اعتزال اليسا الغناء.. رسائل النجوم لـ ملكة الاحساس: قرارك ليس ملكك.. نبدع وسط العصابات.. الوسط غابة

اثار اعتزال اليسا الغناء حالة من الجدل وجاءت ردود الفعل معظمها تحسها وتطالبها بالتراجع عن قرارها الصادم الذى دفع كثير من النجوم لدعمها ومساندتها فى محنتها.



اعتزال اليسا الغناء جاء بعد أن واجهت الكثير من الصعوبات داخل الوسط الفنى والذى وصفته فى تصريحاتها بان الوسط الفنى اصبح عبارة عن مافيا، وهو ما اكدت عليه الفنانة لطيفة عبر حسابها على تويتر قائلة : "قدر الفنان الحساس الصادق وبالذات الناجح أن يكون بيبدع وسط عصابات ومجموعات شلل من الحاقدين، لكن هذا لا يزيدنا إلا إصرارًا على العطاء مهما كان الثمن وإسعاد الناس الصادقة الجديرة بذلك".



وعلقت الاعلامية رضوى الشربينى على اعتزال اليسا الغناء عبر حسابها على انستجرام قائلة : يارب حب الناس وصدقهم فىً مشاعرهم تجاهك يخليكى ترجعى عن قرار الاعتزال.. يا أجدع وأطيب وألذ إليسا فى الدنيا...بحبك".



وقالت الفنانة احلام عن اعتزال اليسا الغناء عبر حسابها على تويتر: "اليسا سنقف جنبك ونساندك وألبومك القادم لن يكون الأخير، إن كان الوسط غابة وانتي على حق لأن في ناس يعيشون في كذبة كبيرة، فجمهورك الكبير ينتظر منك أن تثبتي له أن الوسط جميل بوجودك بينا ‎#كلنا_اليسا".



واكد الملحن محمد رحيم عن اعتزال اليسا الغناء عبر تويتر ان قرار نزل علي كالصاعقة وفي حالة حدوث ذلك ستكون خسارة فادحة لكل الجماهير العربية بل خسارة لكل تاريخ الفن المعاصر والحقيقة المؤلمة أنه بالفعل من يراقب بعض التفاصيل التي تحدث حاليا في التعاطي مع الفنانين والمبدعين يجد حاله أخطر من المافيا بكثير والله".



وعلقت هيفاء وهبى معلقة على اعتزال اليسا الغناء قائلة: "وقالت هيفاء: "انتصرتى على ظروف أصعب يا إليسا....لا نحنا ولاجمهورك ولا ناسك من بنرضى بهيك قرار.. بدك تضلك تغنى وتنورى".



وقالت أصالة عن اعتزال اليسا الغناء عبر تويتر : "نعم هي معركة، فيها ما يؤلم وما لا نستطيع تحمله في الكثير من الأحيان، خصوصا لمن هو مثلك لايريد أن تستعبده هذه المهنة، ولكنك مهمة ومؤثرة وصانعة ومحبوبة من ملايين الناس، صوتك أصبح جزءا من ذكريات كثيرين، وعلى أغنياتك أحبة كثر اجتمعوا، ونحتاجك بيننا".



وشن الفنان احمد الشامى هجوما على قرار اعتزال اليسا الغناء واصفا ذلك بالدعايا الرخيصة قائلا على تويتر : " قالك مافيا.. اقسم بالله ارخص دعاية شوفتها في حياتي".