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حوادث

سرقة شقة مدير نيابة.. وكاميرات المراقبة تكشف هوية المتهمين

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:00 ص
كاميرات المراقبة
كاميرات المراقبة
رامى المهدي
قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات التى تجري معهم لاتهامهم بسرقة أموال وأجهزة من داخل شقة مدير نيابة بمدينة نصر.

واشارت تحقيقات النيابة أن قسم شرطة مدينة نصر ثان تلقى بلاغا من شرطة النجدة باكتشاف سرقة شقته في مساكن التعاونيات ـ دائرة القسم.

ووجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بانتقال رجال الأمن إلى مكان البلاغ وانتقال ضباط مباحث القسم تم التقابل مع مير نيابة المرور المقطم والبساتين الذي قدم مذكرة تضمنت بأنه عقب عودته للشقة سكنه بمحل البلاغ فوجئ بكسر باب الشقة وسرقة ( جهاز لاب توب ، 2 ساعة يد - 2 هاتف محمول ، مبلغ مالي 10 آلاف جنيه ) من داخل الشقة ، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عاطلين تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وبحوزة المتهم الأول الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهتهما بالمعلومات والتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب " كسر الباب "، تم بإرشاد احد المتهمين ضبط باقي المسروقات المستولى عليها، وكذا ثلاجة أقر بشرائها من متحصلات واقعة السرقة، وإنفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى.

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