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سيارات

نظام جديد من تويوتا لكبار السن لتفادى الضغط الخاطئ على دواسة البنزين

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:23 م
صدى البلد
كريم عاطف
تقوم شركة تويوتا بالتجهيز لإطلاق نظام جديد لمنع حوادث الضغط على دواسة الوقود بدون قصد بدل الفرامل، وسيقوم هذا النظام بقمع قوة المحرك في حالة الضغط على دواسة الوقود فجأة مع وجود شخص أو سيارة أخرى أمامك .

التقنية الجديدة من تويوتا ستقوم بإجبار السيارة على التباطؤ تدريجيًا عند ضغط دواسة الوقود فجأة، حتى في حالة عدم وجود شخص أو عقبة أمامك، وهي أول مرة تقوم فيها شركة سيارات بتطبيق خطوة كهذه.

وسيتم إطلاق النظام أولًا في سيارات بريوس واكوا الهجينة، وهي موديلات رائجة بين كبار السن في اليابان، قبل تقديمه لجميع الموديلات الأخرى، وتؤكد تويوتا أن هذه التقنية الجديدة ضرورية لمنع الحوادث المتكررة الناتجة عن الخلط بين دواسات الوقود والفرامل.

من المتوقع إطلاق النظام الجديد في نهاية العام مع إمكانية تركيبه في السيارات التي تم بيعها بالفعل عند زيارة الوكالات المجهزة لوضعه.

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