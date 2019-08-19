أخبار البرلمان.. اعرف عدد أيام الإجازة السنوية وفقا لمدة خدمتك .. وتعديلات جديدة على قانون الأسرة

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاثنين 19 أغسطس
لو كنت موظف حكومي..اعرف عدد أيام الاجازة السنوية وفقا لمدة خدمتك
مستقبل وطن ينظم استقبالا شعبيا حاشدا لمنتخب اليد الفائز بكأس العالم
تقليص سن الحضانة واستضافة 24 ساعة.. تعديلات جديدة على قانون الأسرة
بعد سحب 31.5 مليار جنيه.. فرج عامر: العيد كشف ازدهار حالة المصريين الاقتصادية
هل يفرض البرلمان ضرائب على اليوتيوبرز والسوشيال ميديا.. برلماني يجيب
صحة البرلمان تطالب بوقف استيراد مشروبات الطاقة
قانون لإنشاء صندوق رعاية أبرزها.. 3 مقترحات من البرلمان بشأن نقل الجثامين من الخارج
يتطلب شهادة فقر.. تعرف على مشروع قانون نقل الجثامين من الخارج
تعرف على تعديلات قانون المحاماة بعد تصديق الرئيس عليها .. تفاصيل
مجلس النواب مهنئا ناشئ اليد بكأس العالم: نموذج مشرف لشباب مصر الواعد
لو كنت موظف حكومي..اعرف عدد أيام الاجازة السنوية وفقا لمدة خدمتك
مستقبل وطن ينظم استقبالا شعبيا حاشدا لمنتخب اليد الفائز بكأس العالم
تقليص سن الحضانة واستضافة 24 ساعة.. تعديلات جديدة على قانون الأسرة
بعد سحب 31.5 مليار جنيه.. فرج عامر: العيد كشف ازدهار حالة المصريين الاقتصادية
هل يفرض البرلمان ضرائب على اليوتيوبرز والسوشيال ميديا.. برلماني يجيب
صحة البرلمان تطالب بوقف استيراد مشروبات الطاقة
قانون لإنشاء صندوق رعاية أبرزها.. 3 مقترحات من البرلمان بشأن نقل الجثامين من الخارج
يتطلب شهادة فقر.. تعرف على مشروع قانون نقل الجثامين من الخارج
تعرف على تعديلات قانون المحاماة بعد تصديق الرئيس عليها .. تفاصيل
مجلس النواب مهنئا ناشئ اليد بكأس العالم: نموذج مشرف لشباب مصر الواعد