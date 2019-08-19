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برلمان

أخبار البرلمان.. اعرف عدد أيام الإجازة السنوية وفقا لمدة خدمتك .. وتعديلات جديدة على قانون الأسرة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:40 م
عبد الرحمن سرحان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاثنين 19 أغسطس

لو كنت موظف حكومي..اعرف عدد أيام الاجازة السنوية وفقا لمدة خدمتك

مستقبل وطن ينظم استقبالا شعبيا حاشدا لمنتخب اليد الفائز بكأس العالم

تقليص سن الحضانة واستضافة 24 ساعة.. تعديلات جديدة على قانون الأسرة

بعد سحب 31.5 مليار جنيه.. فرج عامر: العيد كشف ازدهار حالة المصريين الاقتصادية

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يتطلب شهادة فقر.. تعرف على مشروع قانون نقل الجثامين من الخارج

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