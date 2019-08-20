استجابة لصدى البلد.. رفع المياه الجوفية من شوارع كفر السادات في المنوفية

استجابة لما تم نشره في موقع صدى البلد الإخباري حول معاناة أهالي قرية كفر السادات بمركز تلا بمحافظة المنوفية عن ارتفاع منسوب المياه بالشوارع وتهدم بعض المنازل وتآكل أثاث بعض المنازل الأخرى وتوقف أعمال الصرف الصحي.



قام مجلس مدينة تلا تحت إشراف خالد العرفي رئيس مجلس المدينة بنقل معدات وسيارات المجلس لرفع المياه المتراكمة بالشوارع ومن أمام المنازل والتأكد من مصدر المياه والعمل على حل المشكلة بأسرع وقت.



وتبين وجود تلف بخط المياه الرئيسي مما ادي لتسرب المياه بشكل كبير مما أدى لارتفاع منسوب المياه.



وأكد العرفي أنه جار التواصل مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لسرعة معاودة العمل في أعمال الصرف الصحي للانتهاء منه وتشغيله بالقرية.