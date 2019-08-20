ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخص لاتهامه باحتجاز طالب والتعدي عليه بسبب محمول

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 06:01 ص
سرقة هاتفه المحمول
سرقة هاتفه المحمول
رامى المهدي
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه باحتجاز أحد المواطنين والتعدي عليه.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية قيام "مسجل خطر" باحتجاز أحد الأشخاص داخل عقار بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تبين صحة الواقعة، واستهداف العقار المُشار إليه أمكن ضبط ("مسجل خطر" سن 45 - مقيم بالعقار محل الضبط - سبق اتهامه فى 30 قضية آخرهم "مخدرات") ، وبصحبته المجنى عليه (طالب - مقيم بدائرة القسم "مكبل اليدين" ، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لقيام المجنى عليه بسرقة هاتفه المحمول قام باستدراجه واحتجازه بالشقة سكنه ، وتعدى عليه بالضرب باستخدام الأدوات المضبوطة محدثًا إصابته المُشار إليها ، لإجباره على رد الهاتف المستولى عليه ، وبسؤال المجنى عليه اتهمه بارتكاب الواقعة ، وأقر بارتكابه واقعة السرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 3 أشخاص لقيامهم باختطاف شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالمرج

مسجل خطر وآخر يستدرجان مواطنا ويجبرانه على توقيع إيصالات أمانة لابتزازه بروض الفرج

حبس عاطلين أجبرا مواطنا على توقيع إيصالات أمانة في روض الفرج

ضبط شقيقين لاحتجازهما سائق توك توك والتعدى عليه لخلافات بينهم بالخليفة

الداخلية فى يوم.. ضبط أكثر من 296 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال شهر.. والقبض على 3 أشخاص سرقوا مدرسة بالإسكندرية وأشعلوا النيران فيها

ضبط مسجل بالشرابية لقيامه باحتجاز مواطن والتعدى عليه

ترشيحاتنا

طائرة أمريكية تتعرض لحادث أثناء هبوطها على جزر في المحيط الأطلنطي

صالح جمعة: أول مرة أظهر مع عبد الله أخويا بسبب تعصب جماهير الأهلي والزمالك

في حضور شقيقه عبد الله جمعة.. صالح جمعة يروي كواليس التتويج الدرامي على المصري

مستنقع الوحل.. القرضاوي مفتي الدم يواصل إطلاق الفتاوى العدوانية والشاذة ضد مصر.. فيديو

نجم منتخب مصر لناشئي اليد يوقع على عقود انضمامه للزمالك

رأسه لفوق.. محمد صلاح يشارك صورة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها