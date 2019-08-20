تجديد حبس شخص لاتهامه باحتجاز طالب والتعدي عليه بسبب محمول

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه باحتجاز أحد المواطنين والتعدي عليه.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية قيام "مسجل خطر" باحتجاز أحد الأشخاص داخل عقار بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تبين صحة الواقعة، واستهداف العقار المُشار إليه أمكن ضبط ("مسجل خطر" سن 45 - مقيم بالعقار محل الضبط - سبق اتهامه فى 30 قضية آخرهم "مخدرات") ، وبصحبته المجنى عليه (طالب - مقيم بدائرة القسم "مكبل اليدين" ، ومصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم).



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظرًا لقيام المجنى عليه بسرقة هاتفه المحمول قام باستدراجه واحتجازه بالشقة سكنه ، وتعدى عليه بالضرب باستخدام الأدوات المضبوطة محدثًا إصابته المُشار إليها ، لإجباره على رد الهاتف المستولى عليه ، وبسؤال المجنى عليه اتهمه بارتكاب الواقعة ، وأقر بارتكابه واقعة السرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

