طلاب الثانوية العامة يمتحنون الدور الثاني في الأحياء والتفاضل والجغرافيا اليوم

يؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة شعبة العلمي علوم امتحان الدور الثاني في مادة الأحياء بإجمالي عدد 5095 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.





كما يؤدى اليوم طلاب شعبة علمي رياضة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بإجمالي 3558 طالبا طالبة على مستوى الجمهورية ، ويؤدى طلاب شعبة الأدبي امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 3907 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.





بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الثانية) بإجمالي عدد 1 طالب، وفى مادة علم الاجتماع بإجمالي عدد 1 طالب.





وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن أجواء امتحانات الدور الثاني للثانوية تسير حتى الآن بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.



