السفير البريطاني في اليمن: لا يحق للحوثيين تعيين سفراء

أكد السفير البريطاني لدى اليمن مايكل أرون، اليوم الاثنين، أن الحكومة اليمنية الشرعية فقط من يحق لها تعيين السفراء، وذلك تعليقا على إعلان المتمردين الحوثيين سفيرا يمنيا في إيران.



وقال أرون - في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" - إن "الحكومة الشرعية فقط هي المعنية بتعيين سفراء. الحوثيون ليس لديهم أي حق في تعيين أي شخص. ليس لهذا الشخص أي منصب رسمي، ولن نلتقي به.. لقد جددت وأكدت على دعم المملكة المتحدة للحكومة اليمنية خلال لقائي برئيس الوزراء (معين عبدالملك) يوم أمس (الأحد)".



وأصدرت ميليشيات الحوثي، مساء السبت الماضي، قرارا بتعيين سفير لليمن لدى إيران، الأمر الذي اعتبرته الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، "انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية".



وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد أعلن في وقت سابق أن قرار الحكومة الانقلابية الحوثية بتعيين سفير لها لدى إيران ليس مفاجئا، وينقل العلاقة بين الطرفين إلى العلن.



وقال الإرياني عبر حسابه على "تويتر"، إن "التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران وأداته في اليمن الميليشيات الحوثية ليس مفاجئا، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقي الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها"، مضيفا أن "الخطوة تتجاوز القوانين والأعراف الدولية، وتخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية".