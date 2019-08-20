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بين الناس

عملية بـ45 ألف جنيه تنقذ قدم أحمد طنطاوي من البتر

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:35 ص
صدى البلد
وسام مختار
ناشد المواطن أحمد طنطاوي، البالغ من العمر ٢١ سنة، من الفيوم، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، أصحاب القلوب الرحيمة لإنقاذه قبل فوات الأوان، بعد تعرضه لحادث في أثناء عمله على «توك توك» واصطدمت به سيارة نقل.

ويقول فى رسالته: "رجلى اتكسرت وجبستها، لكن بعد فترة اكتشف الدكتور وجود صديد وحاجتي لعملية تكلفتها ٤٥ ألف جنيه، ولو متعملتش بسرعة، رجلى هيبتروها، وحياتى أنا وأسرتى هتضيع".

ويواصل: "بشتغل من وأنا عندى ١٥ سنة عشان أصرف على إخواتي، ووالدى ووالدتى مسنين، ومفيش عندنا أى مصدر للدخل، اشتغلت فى كل حاجة عشان أوفر ليهم دخل وأصرف على إخواتي فى التعليم، بس معرفش إن حياتى هتنتهى، ومش هيلاقوا حد يصرف عليهم".

ويختتم حديثه: "كل اللى عايزه علاج على نفقة الدولة، أو حد يتكفل بحالتى، لأن كل يوم بيعدى معرض للبتر، فرجاء لأهل الخير ووزارة الصحة مساعدتى".

وللتواصل مع الحالة: ٠١٠٠٩٨٧٠٠٣٢

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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