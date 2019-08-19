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أخبار العالم

ثاني تسرب للنفط قبالة سواحل مقاطعة "نيوفاوندلاند أند لابرادور" الكندية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:59 م
تسرب للنفط قبالة
تسرب للنفط قبالة سواحل مقاطعة "نيوفاوندلاند أند لابرادور"
ا ش ا
أعلنت شركة هيبيرنيا للإستغلال والتنمية اليوم الإثنين أن منصتها النفطية أمام سواحل مقاطعة "نيوفاوندلاند اند لابرادور" بالشرق الكندي سجلت تسربا نفطيا، مشيرة إلى أن محو 2.200 لتر على الأقل من النفط تسرب إلى مياه المحيط الأطلنطي.

وذكرت شركة هيبرنيا أنه بعد انقطاع التيار الكهربائي مساء السبت الماضي على المنصة، بدأ نظام الرش في العمل مما تسبب في إغراق جزء منها وحدوث فيضان مزج الماء بالنفط. وتسرب الخليط في المحيط، وفقا لما ذكرت هيئة "الإذاعة الكندية" "سي بي سي نيوز".

وأكد تجمع الشركات "الكونسورتيوم" الذي يمتلك الشركة أنه تمت إعادة تشغيل التيار وأن جميع موظفي منصة هيبرنيا آمنون، لكن إنتاج النفط توقف. وذكرت الشركة أنها نشرت أربع سفن بما في ذلك كاسحة لمواجهة هذا التسرب.
جدير بالذكر أن هذا الحادث هو ثاني تسرب للنفط في شهر على "منصة هيبرنيا".

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