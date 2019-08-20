موجز السوشيال ميديا.. رضوى الشربيني توجه رسالة إلى إليسا بعد اعتزالها... محمود العسيلي يقلد عمرو دياب.. ومتابعوه: تفتكر كدا هنحبك

في إطار خدمات "صدى البلد" المختلفة.. نقدّم لكم أبرز أحداث السوشيال ميديا، اليوم الثلاثاء 20-8-2019.



ياريت ترجعي.. رضوى الشربيني توجه رسالة إلى إليسا بعد اعتزالها

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورة تجمعها مع الفنانة إليسا من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.



مليون مبروك .. زينة تهنئ منتخب الناشئين على حصد لقب مونديال اليد

نشرت الفنانة زينة صورة لمنتخب الناشئين لكرة اليد تهنئهم فيها على حصد لقب المونديال من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام ".



بعد اطلالة مثيرة للجدل.. إصابة منة فضالي بجروح

أعلنت الفنانة منة فضالي، عبر إنستجرام، إصابتها فى يدها.



أنت مشكلة الدماغ دي فيها إيه.. خالد الصاوي يثير حيرة متابعيه بصورة جديدة

مازح الفنان خالد الصاوي جمهوره عبر إنستجرام، بعد أن نشر صورة جديدة له وهو يشرب سجائر داخل سيارته الخاصة.





محمود العسيلى يقلد عمرو دياب .. ومتابعوه: تفتكر كدا هنحبك

نشر الفنان محمود العسيلي صورة جديدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام أثناء حفله بالساحل الشمالي مع طفلة مصابة بمتلازمة داون.