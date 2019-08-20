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رياضة

تعليق أسطورة الأهلي على فوز مصر بكأس العالم لناشئي اليد.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 12:13 ص
فوز ناشئي مصر بمونديال
فوز ناشئي مصر بمونديال اليد
محمد رشاد
تحدث سامح عبد الوارث أسطورة النادي الأهلي السابق لكرة اليد عن انجاز الفوز بكأس العالم للناشئين أمس الأحد.

وقال عبد الوارث في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "ما حدث مشرف لكرة اليد المصرية، من سنين مشوفتش الشكل ده من منتخب مصر".

وأكمل: "المدير الفني تمكن من العمل مع هذه المجموعة بشكل مميز، هناك عوامل كبيرة وراء تحقيق هذا الإنجاز أولها هي حسن اختيار الأفراد واكتمال المراكز بالكامل بجانب القوة الضاربة من الخط الخلفي وهو السبب الأساسي وراء الفوز بالذهبية".

وأضاف عبد الوارث "الفوز بكأس العالم للناشئين بداية المشوار وليس نهايته، يجب أن نعمل بقوة لإيجاد منتخب قوي قادر على تحقيق ميدالية في كاس العالم المقبلة".

وأختتم سامح عبد الوارث تصريحاته "يجب الاشادة بمؤسسة اتحاد اليد ووزارة الشباب على هذا الانجاز بجانب تسويق الفريق، هي سلعة مميزة يجب تسويقها والعمل على اظهارها بشكل أفضل".

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