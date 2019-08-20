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رياضة

شوقي غريب: سنواجه منتخبات آسيوية في معسكر سبتمبر.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:17 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
محمد رشاد
تحدث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، عن معسكر الفراعنة فى شهر سبتمبر المقبل.

وقال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "خلال 72 ساعة سيتم الإعلان عن المنتخبين المقرر مواجهتهما في معسكر الشهر المقبل".

واستطرد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم: "سنواجه منتخبات آسيوية وليست أفريقية، هذا المعسكر سيكون الأخير لتجربة بعض اللاعبين من الجانب الفني والبدني".

وأضاف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، في تصريحاته: "هناك لاعبين بعيدين عن المباريات والمشاركة في الفترة الماضية مثل طاهر محمد طاهر، سنحاول في المعسكر المقبل اعادتهم لمستواهم ودخولهم في الأجواء".

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