القبض على عصابة لـ سرقة السيارات في الفيوم

القى رجال مباحث قسم اول شرطة الفيوم، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وخطف الحقائب واجهزة المحمول من الاهالى في أثناء سيرهم بالطريق العام .



وتلقى اللواء عادل الطحلاوى مدير الامن اخطارا، يفيد بإبلاغ عدد من الاهالى عن تعرضهم لـ"سرقة أجزاء من سياراتهم، وخطف حقائب ومحمول بعض السيدات في أثناء سيرهن فى الطريق العام".



ووضعت خطة تمكن من خلالها الرائد احمد طرفاية رئيس مباحث قسم أول شرطة الفيوم من القبض على تشكيل عصابى يضم 3 أشخاص، وراء هذه السرقات، والذي اعترفوا بارتكابهم لها أرشدوا عن المسروقات .



وحرر محضر بالواقعة، واحيل المتهمين الى النيابة العامة التى تولت التحقيق.

