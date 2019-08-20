حبست نفسي في مصحة.. ريهام سعيد تروي رحلتها مع الدايت.. فيديو

أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أنها كانت تعاني في فترة من حياتها من السمنة التي أثرت عليها بالسلب.



وأضافت الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا" المذاع على قناة " الحياة"، قائلة:" في فترة تعرضي للسمنة اتعرض عليا أدوار تمثيل ومسرح وفقدت كل هذه الفرص لأنني كنت تخينة".



وتابعت الإعلامية ريهام سعيد:" حبست نفسي في مصحة في منطقة سفاجا وكنت أتناول شوربة كرنب فقط".



وأكملت الإعلامية ريهام سعيد:" المصحة كانت بجوارها فندق وتسللت إليه وتناولت الطعام بحرية وكنت حزينة بعد ذلك، وفي الفترة دي خسيت أكثر من 20 كيلو".

