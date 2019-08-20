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حبست نفسي في مصحة.. ريهام سعيد تروي رحلتها مع الدايت.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 03:50 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
هاني حسين
أكدت الإعلامية ريهام سعيد، أنها كانت تعاني في فترة من حياتها من السمنة التي أثرت عليها بالسلب.

وأضافت الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا" المذاع على قناة " الحياة"، قائلة:" في فترة تعرضي للسمنة اتعرض عليا أدوار تمثيل ومسرح وفقدت كل هذه الفرص لأنني كنت تخينة".

وتابعت الإعلامية ريهام سعيد:" حبست نفسي في مصحة في منطقة سفاجا وكنت أتناول شوربة كرنب فقط".

وأكملت الإعلامية ريهام سعيد:" المصحة كانت بجوارها فندق وتسللت إليه وتناولت الطعام بحرية وكنت حزينة بعد ذلك، وفي الفترة دي خسيت أكثر من 20 كيلو".

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