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محافظات

لأول مرة.. أوائل الثانوية بالوادي الجديد ضمن المشاركين في رحلة جريدة الجمهورية للمتفوقين

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 10:42 ص
اللواء محمد الزملوط،
اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
صدّق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على مشاركة الثلاثة الأوائل على مستوى المحافظة بالشهادة الثانوية العامة بشعبها الثلاث ضمن رحلة أوائل الجمهورية إلى دولة الصين، وذلك نتيجة للتنسيق والتعاون مع مجلس إدارة جريدة الجمهورية المنظمة للرحلة، وذلك خلال النصف الأول من شهر سبتمبر القادم ولمدة أسبوعين.

وأوضح الزملوط في بيان، الثلاثاء، أن المحافظة ستتحمل تكاليف الرحلة للطلاب الثلاثة، وذلك دعماََ وتشجيعاََ للمتفوقين من أبناء المحافظة في سابقة هي الأولى من نوعها.

وتشمل الرحلة العلمية زيارة لأهم المعالم الصينية والتعرف على أحدث ما توصل إليه التقدم العلمي والتكنولوجي، وذلك من خلال زيارة لأهم الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات.

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