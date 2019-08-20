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رياضة

عدلي القيعي عن مارتن لاسارتي: مكانش ينفع يستمر 5 دقائق بعد المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 05:51 ص
لاسارتى
لاسارتى
ريهام بكير - محمد رشاد
أعرب المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن تعجبه من التصريحات التى أدلى بها مارتن لاسارتي المدير الفنى السابق للفريق الأحمر عقب مباراة بيراميدز في كأس مصر، بأنه طلب التعاقد مع بعض الصفقات ولكن الإدارة لم تستجب له لأسباب مختلفة، خاصة فى مركز الهجوم .

وقال عدلى القيعى فى تصريحات لقناة الأهلي :" مارتن لاسارتي كان ينبغي عليه التقدم باستقالته عقب المباراة والخسارة، بعد أن طعن فى قوة فريقه وفي عمل الإدارة، معلقا: " مكانش ينفع يستمر 5 دقائق بعد المؤتمر الصحفى " .

وأشار عدلي القيعى متعجبا إلى أن مارتن لاسارتي أكد أنه فاز بالدوري، وهو امر عادي جدا بالنسبة للأهلي.

وشدد عدلي القيعى أن مارتن لاسارتي فشل كثيرا وكان ينبغي على ادارة الأهلى تجهيز رحلة استجمام " وفسحة " له بعد الفوز فى الدورى، فى مداعبة له على الهواء بعد تصريحاته .

وأوضح عدلي القيعي أن مارتن لاسارتي فقد السيطرة على فريقه ولم يشارك أى فرد من الصفقات الجديدة باستثناء محمد مجدي قفشة الذى شارك فى ظروف صعبة للغاية، مشيرا الى أن الأهلى دعم فريقه بصفقات قوية سواء فى انتقالات يناير ثم فى انتقالات الصيف الاخيرة .

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