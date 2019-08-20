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فن

خالد سليم يتألق في حفل مكتبة الإسكندرية.. فيديو وصور

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 01:17 ص
حفل خالد سليم بالاسكندرية
حفل خالد سليم بالاسكندرية
احمد البهى
أحيا الفنان خالد سليم، حفلًا غنائيًا في مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي.

وقدم الفنان خالد سليم مجموعة من أشهر أغانيه الجديدة، والقديمة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ومن ناحية اخرى يواصل خالد سليم تصوير مسلسله الجديد "بلا دليل"، وهو من تأليف إنجي علاء، و إخراج منال الصيفى.

ويشارك خالد سليم فى بطولة مسلسل بلا دليل كل درة، حازم سمير، نيقولا معوض، جمال عبدالناصر، إسلام جمال، عمر الشناوى، أحمد كرارة، إنعام الجريتلى، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر أكتوبر المقبل.
خالد سليم يتألق في حفل مكتبة الإسكندرية.. فيديو وصور
خالد سليم يتألق في حفل مكتبة الإسكندرية.. فيديو وصور

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