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رياضة

مرتضى منصور: طارق يحيى أفضل من جروس.. ويخاطب الجماهير لهذا السبب

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:30 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
حسام الحارتي
وجه المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك ، الشكر الي طارق يحيي المدير الفني السابق لنادي الزمالك والجهاز المعاون له. قائلا :" كل الشكر للكابتن طارق يحيي تحمل الكثير في ظل الظروف الصعبة ".

وأضاف مرتضى منصور ، خلال فيديو بثه الموقع الرسمي لنادي الزمالك ، أن طارق يحيي أفضل بكثير من كريستيان جروس معلقا :" هيتواجد بشكل كبير خلال الفترة المقبلة".

وتابع مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك :" هنحاول مع طارق يحيي من أجل الاستمرار مع الجهاز الفني الجديد، واذا رفض، سنوجه له الشكر دون وجود اي مشاكل ".

ووجه مرتضى منصور رسالة شديدة اللهجة الي جماهير القلعة البيضاء، قائلا :" افرحوا بالفريق والمدير الفني الجديد الصربي ميشو اللي تسلم العمل بشكل اساسي ".

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