ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عدلي القيعي يكشف عن مزايا المدير الفني الجديد لـ الأهلي

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:01 ص
عدلى القيعى
عدلى القيعى
ريهام بكير
كشف المهندس عدلى القيعى مدير التعاقدات بالنادى الأهلى عن تلقى النادى العديد من السير الذاتية لعدد من المدربين المميزين المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا لمارتن لاسارتي .

وخسر الأهلى من بيراميدز 0-1 فى دور الـ 16 لبطولة كأس مصر ليودع بعدها البطولة ويقرر مجلس الإدارة توجيه الشكر لـ مارتن لاسارتي ومعاونيه وتكليف محمد يوسف بتولى المهمة بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى .

وقال عدلي القيعي فى تصريحات تليفزيونية أن يتلقى كل ساعة العديد من السير الذاتية للمدربين من وكلاء اللاعبين والمدربين وأنه يرفض أى وكيل يرشح له مدربين ويطالب كل وكيل بترشيح مدرب واحد فقط وهو الافضل .

وشدد عدلى القيعى على ان المدرب الجديد الأهلي سيكون قوي الشخصية وهو ما نبحث عنه مشيرا الى أن من اهم الصفات أيضا الاستقرار الذى يعيشه المدرب فى أكثر من مكان فلا يمكن ان يتم اختيار مدرب جديد يعمل كل موسم فى ناد مختلف .

وأوضح عدلى القيعى أن الأهلى لن يستعجل بل سيختار المدرب الافضل خاصة أن الأهلى يبحث عن الاستقرار فقط .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد أنباء رحيله.. الأهلي يكشف مصير مارتن لاسارتي

10 آلاف جنيه .. اتحاد الكرة يغرم الاهلى ويقرر وقف سيد عبد الحفيظ بسبب مباراة بيراميدز

وائل جمعة يرشح مدربا عربيا لتدريب الأهلي .. تعرف على التفاصيل

ترشيحاتنا

وزير الرياضة: مكافأة أبطال العالم في كرة اليد تليق بحجم الإنجاز.. فيديو وصور

بعد انتشار الـ vlogs.. برلماني: الدولة لازم تاخد حقها من اليوتيوب والسوشيال ميديا

منتخب سيدات كرة السلة يعود إلى القاهرة بعد الخروج من بطولة الأفرو باسكت

تحريز 2 طن دواجن وضبط لحوم غير صالحة في مطاعم سورية شهيرة بالإسكندرية

شاهد.. أصعب تحدي مهارات كرة القدم بين صالح جمعة وعبد الله جمعة على الهواء

الكويت تكشف الحجم الحقيقي للعمالة المصرية وعدد أفراد الجالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سائق يشعل النيران في نفسه بكفر الدوار.. صور

بعد خناقة الساحل .. زينة تستفز أحمد عز من جديد .. شاهد

إكسسورات هندية .. هند صبري في أحدث ظهور لها