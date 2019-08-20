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صالح جمعة: أول مرة أظهر مع عبد الله أخويا بسبب تعصب جماهير الأهلي والزمالك

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:51 ص
صالح جمعة وعبدالله
صالح جمعة وعبدالله جمعة
حمزة شعيب
حلّ الشقيقان صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، وعبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك، ضيفَين على الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي".

وكشف صالح جمعة عن تشجيعه للنادي الأهلي منذ الصغر مقارنة بشقيقه عبد الله جمعه ، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى يظهر مع شقيقه عبد الله على الشاشة؛ بسبب تعصُّب بعض جماهير الأهلي والزمالك.

وتحدث صالح جمعة عن نشأته مع شقيقه عبد الله جمعه في جنوب سيناء، وحبهما لكرة القدم منذ الطفولة، وسفره إلى القاهرة لأداء اختبارات في نادي إنبي ونجاحه فيها واستقراره في العاصمة.

واشار إلى أن استقرار شقيقه عبد الله جمعه بعد ذلك في القاهرة بعد إثبات موهبته في كرة القدم.

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