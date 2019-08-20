أهالي قرى البدرشين بالجيزة يطالبون بتطهير الترع



ويناشد أهالى قرى البدرشين المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الرى بسرعة تطهير الترع والمصارف بقرى البدرشين.



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يعانى أهالى مركز البدرشين بالجيزة، وتحديدا قرية قلعة المرازيق ومرورا بقرية ميت رهينة والعزيزية من انسداد الترعة المسئولة عن رى الأراضى الزراعية بالإضافة إلى تواجد النفايات والقاذورات والحيوانات الميتة بالمياه وبالمواسير المغذية لها، والتى تعمل على حجب المياه مما يؤدى إلى انتشار الأمراض والملوثات البيئية وتأثيرها على الأهالى.ويقول شوقى سمير فى رسالته : أن هذه القرى تزرع مساحات واسعة من الأراضى الزراعية من محاصيل مختلفة ونخيل مثمر وما زالت تروى الأراضى بالرى المباشر من الترع والمصارف.