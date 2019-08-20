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ثقافة

ثقافة الإسكندرية تناقش أهمية المكتبة في عمل البحوث

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:24 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "أهمية المكتبة في العلم وعمل البحوث" بقصر ثقافة برج العرب بفرع ثقافة الإسكندرية، تحدثت خلالها مسئول المكتبة عن أهمية قراءة الكتب ودورها في تغذية العقل والروح، وكذلك دورها في إمداد الباحثين بالمعلومات الموثقة في جميع المجالات.

وفي نادي العلوم أقيمت محاضرة بعنوان "مخاطر المبيدات فى المنزل" ناقش خلالها مسئولو النادي مخاطر استخدام المبيدات على الجهاز العصبي والتنفسي، موضحين أن المبيدات التي يتم رشها بالمنزل للقضاء علي الحشرات لا ينتهي مفعولها بمجرد زوال رائحتها، ولكن تمكث لفترات طويلة مما يؤثر على صحة الأطفال بشكل عام ويسبب لهم الحساسية، تلاها مسابقة في المعلومات العامة وورشة تعليم رسم.

وعقد قصر ثقافة الشاطبي ندوة لمناقشة رواية "مائة عام من الحزن" للأديب د. إيهاب بديوي، ناقشها الناقد أحمد إبراهيم، أداره الأديب محمد عبد الوارث، بينما نظم قصر ثقافة الأنفوشي ندوة بعنوان "أثر الظروف الإقتصادية علي سينما الشباب" بحضور كل من عادل حفظي وحنان عبد الحكيم أخصائي تنمية بشرية وإرشاد أسري، ناقشا خلالها مصطلح سينما الشباب.

كما أوضحا أهمية دعم الشباب من المخرجين والمؤلفين ومنحهم الفرصة لاظهار ابداعاتهم الفنية سواء في مجال الكتابة أو الإخراج من خلال الورش المختلفة لصقل مواهبهم.

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