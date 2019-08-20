في حضور شقيقه عبد الله جمعة.. صالح جمعة يروي كواليس التتويج الدرامي على المصري

روى صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، كواليس التتويج بكأس مصر 2017، بعد الفوز القاتل على المصري في النهائي، حين كان شقيقه الأصغر عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك لاعبا في صفوف الفريق البورسعيدي.



وقال صالح جمعة، خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة "دي إم سي" بحضور أخيه عبدالله جمعة: "كان الأهلي متأخرًا أمام المصري في النتيجة بهدف، لكنني كنت واثقًا من تحقيق الفوز وحصد اللقب".



وتابع صالح جمعة: "قلت لعبدالله جمعة قبل دقائق قليلة من نهاية الشوطين الإضافيين إننا سنحقق الفوز، ليرد قائلا أنه يتبقى 6 دقائق فقط على صافرة النهاية، لكني أخبرته أننا سنحقق الفوز".



وأكمل صالح جمعة: "اعتدنا في النادي الأهلي أن نلعب حتى الدقيقة الأخيرة من المباراة، نعلم أنه كلما اقترب اللقاء من النهاية، أننا اقتربنا من تحقيق الفوز، عكس الأندية الأخرى التي تظن أن الوقت انتهى".



وأردف صالح جمعة: "بالفعل تمكنا من إحراز الهدف الأول والثاني قبل أن يحقق الأهلي فوزا قاتلا بنتيجة (2-1) ويُتوج بطلا للمسابقة".



واختتم صالح جمعة قائلا: "قلت لـ عبد الله جمعة (ألم أقل لك إننا سنفوز في النهاية)، لكني وجدته يبكي بعد المباراة، فذهبت إليه وقلت له إنه ما زال صغيرا في السن وسيحصد العديد من البطولات في المستقبل".



يذكر أن صالح جمعة أصبح ضمن القائمة الإفريقية للأهلي للموسم الجديد، بينما انتقل عبدالله جمعة إلى الزمالك عام 2017 ليلعب مع الأبيض كظهير أيسر بعدما كان جناحا هجوميا في المصري.