أخبار التوك شو..عميد معهد القلب السابق: السجائر بها سم فئران و60 مادة مسرطنة.. وشوبير يكذب محمد صلاح

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
هل يؤثر الغاز الطبيعي سلبيا على محرك السيارة.. شركة غازتك ترد
أكد عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غاز تك، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لا يؤثر على كفاءة محرك السيارة.
وأضاف "فرحات"، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الغاز الطبيعي لا يؤثر على محرك السيارة على الإطلاق، موضحا أنه في السبعينات كان يتم استخدام البنزين الذي يضم الرصاص بينما الغاز كان خاليا من الرصاص وبالتالي كان هناك فارق بين الاثنين، وتابع:" من الثمانينيات أصبح البنزين خالي من الرصاص والمحركات تم تهيئتها لمعالجة عدم تواجد الرصاص وأصبح لا يؤثر الغاز الطبيعي على المحرك مطلقا".
هذا الشيء يسبب السرطان .. احمد موسى يحذر المصريين ويطالبهم باجتنابه
قال الإعلامي أحمد موسى إن السجائر الإلكترونية أكثر ضررا من السجائر العادية، موضحا أن تجار السجائر والتبغ أكثر من يكسب الأموال.
واستنكر موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ظاهرة انتشار التدخين، حيث إنها تجلب أخطر الأمراض مثل سرطان الرئة، منوها أن البعض يتحايل على التدخين بالسجائر الإلكترونية أو بالشيشة الفاكهة.
نستهلكه في الطهي بصفة يومية ويسبب ضمور في النهايات العصبية
قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إنه على المستهلك أن يرجع إلى تناول المشروبات البيئة مثل الزنجبيل والقرفة والكركم.
وحذر مجدي نزيه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، من استخدام مكعبات مرقة الدجاج، لأنها تحتوي على الملح الصيني، والدراسات أكدت أنه بعد الاعتياد على استهلاكها لمدة 5 سنوات تُحدث مرض المطاعم الصينية هو عبارة عن ضمور في نهايات الأعصاب".
بعد فضح اتحاد الكرة.. أحمد موسى يطالب بالتحقيق في تصريحات محمد صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى؛ إن النجم العالمي محمد صلاح كشف العديد من التجاوزات التي وقعت من اتحاد الكرة؛ وكيف يدار معسكر المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر.
وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن محمد صلاح فضح عدم الانضباط في معسكر المنتخب؛ مشيرا إلى أنه وضع النقاط على الحروف وكشف المسكوت عنه.
وأشار موسى؛ إلي أن معسكر المنتخب المصري كان مباح للجميع ومفتوح في اي وقت «سداح مداح»؛ مرددا: « ده انضباط لفريق عايز يفوز بالبطولة».
وطالب موسى بالتحقيق فيما قاله محمد صلاح اليوم خلال حواره مع السي إن إن.
أين الحقيقة.. تعليق مثير من الحجر البيطري على انتشار الديدان فى شواطئ الإسكندرية
ال يوسف ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، إنه لم يصدر بيان رسمي يكشف سبب انتشار الديدان في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.
وأضاف يوسف ممدوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" محدش عارف الحقيقة فين ولا نعرف نوع الديدان ومن أين أتت، وهل مازالت حية أو ميتة"، مضيفا:" وجودها بكميات كثيفة يثير القلق ولابد من التدخل بقوة".
كارثة مفجعة.. عميد معهد القلب السابق: السجائر بها سم فئران و60 مادة مسرطنة
قال الدكتور جمال شعبان؛ عميد معهد القلب السابق؛ إن ضحايا السيجارة أكثر من ضحايا القنبلة الذرية، موضحا أن السجائر ما هي الا تجارة فى الموت.
وأضاف شعبان خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ مع الإعلامي « أحمد موسى»؛ ان التدخين هو أسوأ اختراع في القرن العشرين؛ مرددا: « السجائر هي القتل البطيء في عدد من الأشكال».
وأشار الى أن السيجارة الواحدة بها 6000 مادة كيميائية؛ منها 600 مادة سامة؛ و 60 مادة مسرطنة؛ و7 مواد تسبب تصلبا في الشرايين؛ قائلا: « السيجارة تحتوي على زفت وسم فئران وغيرهما من المكونات السامة التي تسبب الوفاة».
شوبير يكذب محمد صلاح : قاد الدفاع عن عمرو وردة
قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، إن لاعبي منتخب مصر كانوا مقيمين في فندق داخل المطار خلال فترة بطولة الأمم الأفريقية، مضيفا:" لم يستطع احد الدخول على لاعبي المنتخب طوال فترة المعسكر".
وأضاف أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية، قائلا:" أعضاء مجلس الإدارة باستثناء هاني أبو ريدة كانت زياراتهم نادرة لمعسكر المنتخب لتوفير أكبر جو من الهدوء والراحة للاعبي منتخب مصر"،مضيفا:" معسكر المنتخب كان منضبطا وفترة الإعداد كانت منضبطة".
وتابع أحمد شوبير:" تم اتخاذ قرار باستبعاد عمر وردة من المنتخب وفوجئنا بأن اللاعبين طلبوا الاجتماع بالمشرف العام على المنتخب لعودة عمرو وردة".
وأكمل أحمد شوبير:" تويتة محمد صلاح لإعطاء فرصة ثانية لعمرو وردة كانت بالاتفاق بين محمد صلاح وهاني أبو ريدة تمهيدا لعودته للمنتخب، وهاني أبو ريدة كان لا يرغب في عودة عمرو وردة للمنتخب ولكن ضغط اللاعبين كان كبيرا".
هل يؤثر الغاز الطبيعي سلبيا على محرك السيارة.. شركة غازتك ترد
أكد عبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غاز تك، أن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لا يؤثر على كفاءة محرك السيارة.
وأضاف "فرحات"، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الغاز الطبيعي لا يؤثر على محرك السيارة على الإطلاق، موضحا أنه في السبعينات كان يتم استخدام البنزين الذي يضم الرصاص بينما الغاز كان خاليا من الرصاص وبالتالي كان هناك فارق بين الاثنين، وتابع:" من الثمانينيات أصبح البنزين خالي من الرصاص والمحركات تم تهيئتها لمعالجة عدم تواجد الرصاص وأصبح لا يؤثر الغاز الطبيعي على المحرك مطلقا".
هذا الشيء يسبب السرطان .. احمد موسى يحذر المصريين ويطالبهم باجتنابه
قال الإعلامي أحمد موسى إن السجائر الإلكترونية أكثر ضررا من السجائر العادية، موضحا أن تجار السجائر والتبغ أكثر من يكسب الأموال.
واستنكر موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ظاهرة انتشار التدخين، حيث إنها تجلب أخطر الأمراض مثل سرطان الرئة، منوها أن البعض يتحايل على التدخين بالسجائر الإلكترونية أو بالشيشة الفاكهة.
نستهلكه في الطهي بصفة يومية ويسبب ضمور في النهايات العصبية
قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إنه على المستهلك أن يرجع إلى تناول المشروبات البيئة مثل الزنجبيل والقرفة والكركم.
وحذر مجدي نزيه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، من استخدام مكعبات مرقة الدجاج، لأنها تحتوي على الملح الصيني، والدراسات أكدت أنه بعد الاعتياد على استهلاكها لمدة 5 سنوات تُحدث مرض المطاعم الصينية هو عبارة عن ضمور في نهايات الأعصاب".
بعد فضح اتحاد الكرة.. أحمد موسى يطالب بالتحقيق في تصريحات محمد صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى؛ إن النجم العالمي محمد صلاح كشف العديد من التجاوزات التي وقعت من اتحاد الكرة؛ وكيف يدار معسكر المنتخب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة على أرض مصر.
وأضاف موسى خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن محمد صلاح فضح عدم الانضباط في معسكر المنتخب؛ مشيرا إلى أنه وضع النقاط على الحروف وكشف المسكوت عنه.
وأشار موسى؛ إلي أن معسكر المنتخب المصري كان مباح للجميع ومفتوح في اي وقت «سداح مداح»؛ مرددا: « ده انضباط لفريق عايز يفوز بالبطولة».
وطالب موسى بالتحقيق فيما قاله محمد صلاح اليوم خلال حواره مع السي إن إن.
أين الحقيقة.. تعليق مثير من الحجر البيطري على انتشار الديدان فى شواطئ الإسكندرية
ال يوسف ممدوح، رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، إنه لم يصدر بيان رسمي يكشف سبب انتشار الديدان في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.
وأضاف يوسف ممدوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" محدش عارف الحقيقة فين ولا نعرف نوع الديدان ومن أين أتت، وهل مازالت حية أو ميتة"، مضيفا:" وجودها بكميات كثيفة يثير القلق ولابد من التدخل بقوة".
كارثة مفجعة.. عميد معهد القلب السابق: السجائر بها سم فئران و60 مادة مسرطنة
قال الدكتور جمال شعبان؛ عميد معهد القلب السابق؛ إن ضحايا السيجارة أكثر من ضحايا القنبلة الذرية، موضحا أن السجائر ما هي الا تجارة فى الموت.
وأضاف شعبان خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ مع الإعلامي « أحمد موسى»؛ ان التدخين هو أسوأ اختراع في القرن العشرين؛ مرددا: « السجائر هي القتل البطيء في عدد من الأشكال».
وأشار الى أن السيجارة الواحدة بها 6000 مادة كيميائية؛ منها 600 مادة سامة؛ و 60 مادة مسرطنة؛ و7 مواد تسبب تصلبا في الشرايين؛ قائلا: « السيجارة تحتوي على زفت وسم فئران وغيرهما من المكونات السامة التي تسبب الوفاة».
شوبير يكذب محمد صلاح : قاد الدفاع عن عمرو وردة
قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، إن لاعبي منتخب مصر كانوا مقيمين في فندق داخل المطار خلال فترة بطولة الأمم الأفريقية، مضيفا:" لم يستطع احد الدخول على لاعبي المنتخب طوال فترة المعسكر".
وأضاف أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية، قائلا:" أعضاء مجلس الإدارة باستثناء هاني أبو ريدة كانت زياراتهم نادرة لمعسكر المنتخب لتوفير أكبر جو من الهدوء والراحة للاعبي منتخب مصر"،مضيفا:" معسكر المنتخب كان منضبطا وفترة الإعداد كانت منضبطة".
وتابع أحمد شوبير:" تم اتخاذ قرار باستبعاد عمر وردة من المنتخب وفوجئنا بأن اللاعبين طلبوا الاجتماع بالمشرف العام على المنتخب لعودة عمرو وردة".
وأكمل أحمد شوبير:" تويتة محمد صلاح لإعطاء فرصة ثانية لعمرو وردة كانت بالاتفاق بين محمد صلاح وهاني أبو ريدة تمهيدا لعودته للمنتخب، وهاني أبو ريدة كان لا يرغب في عودة عمرو وردة للمنتخب ولكن ضغط اللاعبين كان كبيرا".