ميتشو: حديثي لجماهير الزمالك سيكون عن تطور أداء الفريق.. فيديو

عبر الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته الكبيرة بتولي تدريب الفريق الأبيض مؤكدا على شعوره بتحمل المسؤولية تجاه ذلك.





وقال ميتشو عبر قناة المحور: "تولي تدريب الزمالك مسؤولية كبيرة بالنسبة لي ، وسعيد أيضا بثقة مجلس إدارة الزمالك الكبير في إمكانياتي الفنية واختياري لتدريب الفريق، لن أتحدث وكلامي سيكون في الملعب عن طريق أداء الزمالك في المباريات ومستوى الفريق".



ووقع ميتشو قبل ساعات على عقود تدريب الزمالك لمدة موسم واحد ، كما تواجد مساء أمس الاثنين في مقر نادي الزمالك، ليوقع بشكل رسمي على عقود تدريبه للفارس الأبيض لمدة موسم.