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مهنيا وعاطفيا وماليا.. توقعات برج العقرب الثلاثاء 20 أغسطس

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 02:50 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
توقعات الأبراج وحظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 ،تقدمه خبيرة الأبراج ماغى فرح ،على الصعيد المهني والعاطفى والصحى .

برج العقرب على الصعيد المهني
لا تستخف ببعض التصرفات ولا تؤجل المستحقات أو تتحدى القوانين وتدفع الثمن , جو إيجابي يلائمك واعلم أن عليك أن تكون صاحب ارادة و نفّذ المهام التي عليك ولا تأجيل شيء

برج العقرب على الصعيد العاطفي

المرتبط : لكي تصل الحياة مع شريكك للهدوء والاستقرار فلا تتردد فى تسوية الامور دائمًا , وتحدث دائمًا مع شريكك بصدق وصراحة كي يُبقي ثقته بك.

الاعزب : لا تشغل بالك بكلام الحاسدين. قد تراهن على لقاء ما، أو تسعى جاهدًا لإتمامه مهما كلّف الثمن، وتفرح بجديد يولد ويغيّر الآفاق

برج العقرب على الصعيد الصحي

لتجنب الأرق ليلًا لا تناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين مساء , وعليك المحافظة على توازن بين الاسترخاء والنشاط.

واذا كنت مدخنًا فالتدخين يدمر الصحة، وإذا كانت صحتك لا تهمك، فاهتم بصحة من تحبهم فهم يتضررون أيضًا من تدخينك، فأنت تحرق المال والصحة والعمر.

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