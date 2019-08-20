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رياضة

ضياء السيد: محمد صلاح ليس متناقضا ولم يدافع عن التحرش.. فيديو

الثلاثاء 20/أغسطس/2019 - 07:35 ص
ضياء السيد
ضياء السيد
محمد رشاد
قال ضياء السيد، لاعب الأهلي السابق، إن خطوات اختيار مدير فني للمنتخب الوطني تسير بشكل بطيء، كون الاتحاد نفذ إجراءات إدارية أخرى بعد الخروج من أمم أفريقيا.

وتابع ضياء السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد: «جميع المدربين الذين طرحت أسماؤهم لتدريب المنتخب أكفاء، لكن الأهم هو كيفية إنهاء مشكلات ملف الأمم الأفريقية».

وحول تصريحات محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، خلال لقائه مع قناة سي إن إن، قال ضياء السيد: «صلاح لم يكن متناقضا ولم يدافع عن التحرش وتصريحاته واضحة، وجزء كبير من حديثه قاله الكابتن هاني رمزي، المدرب بالجهاز الفني السابق بالمنتخب».

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